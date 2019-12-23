«Трактор» обменял Виртанена в «Ак Барс» на Михеева и Основина Финн набрал 16 очков в 40 матчах за «Трактор».

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Защитник «Трактора» Йессе Виртанен в результате обмена продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает официальный сайт челябинского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний финн набрал 16 (5+11) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7» и десяти минутах штрафа.

В свою очередь в «Трактор» перешли форварды Артем Михеев и Вячеслав Основин.

25-летний Основин является воспитанником «Трактора». После этого он также выступал за ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». В 340 матчах в КХЛ на его счету 91 (52+39) очко.

24-летний Михеев выступал за «Ак Барс», «Металлург» (Новокузнецк) и «Югру». В 152 матчах в лиге у него 29 (13+16) очков при показателе полезности «–10» и 24 минутах штрафа.