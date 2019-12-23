Рафик Якубов: Виртанен должен помочь «Ак Барсу» решить вопросы большинства Финн перешел в «Ак Барс» из «Трактора».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход в команду защитника Йессе Виртанена.

«Йессе Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» еще летом, но в итоге выбор пал на его партнера по звену – Микаэля Викстранда, – приводит слова Якубова официальный сайт клуба. – Шведский защитник отлично вписался в команду, и теперь мы ждем того же от Виртанена. Финский защитник должен помочь нам решить вопросы большинства, с его приходом мы получим две полноценные спецбригады».

Отметим, что в 2017-2019 годах Викстранд и Виртанен играли вместе за шведский «Фэрьестад».

В нынешнем сезоне 28-летний финн набрал 16 (5+11) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7» и десяти минутах штрафа.