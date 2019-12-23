Пивцакин вернулся в «Магнитку» Защитник расторг контракт с «Авангардом».

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Защитник Никита Пивцакин продолжит сезон в «Металлурге», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 28-летний игрок обороны расторг контракт с «Авангардом», в составе которого набрал 3 (1+2) очка в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафа.

Отметим, что Пивцакин уже выступал за «Магнитку» в сезоне-2017/2018. В 45 матчах за команду на его счету 21 (9+12) очко.

Всего в КХЛ Пивцакин провел 506 матчей и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+27» и 285 минутах штрафа.

Контракт Пивцакина с «Металлургом» рассчитан до конца нынешнего сезона.