Гендиректор «Салавата Юлаева»: Надеемся избежать спада после «Кубка Шпенглера» «Салават Юлаев» сыграет на турнире в Швейцарии с 26 по 31 декабря.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался о возможных последствиях участия команды в «Кубке Шпенглера».

«Главный тренер говорит, что, возможно, будут проблемы после «Кубка Шпенглера», – приводит ТАСС слова Курносова, – мы стараемся подвести команду к состоянию, чтобы минимизировать спад. Мы закладываемся, что он может быть, но надеемся избежать спада».

Напомним, во вторник в Давосе «Салават Юлаев» проведет с «Ак Барсом» матч регулярного чемпионата КХЛ. А с 26 по 31 декабря команда примет участие в Кубке Шпенглера. В группе Торриани ее соперниками станут «Амбри-Пиотта» и ТПС.