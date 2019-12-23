«Адмирал» дома крупно уступил «Торпедо» Нижегородцы одержали вторую победу подряд.

Загрузка...

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» играла в гостях у владивостокского «Адмирала». Гости добились убедительной победы со счетом 5:0.

В составе нижегородцев шайбами отметились Антон Шенфельд (1-я минута), Тай Рэтти (10), Михаил Смолин (29, 45) и Артем Аляев (44).

Таким образом, подопечные Дэвида Немировски занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 46 очков в 41 матче. «Адмирал» также занимает восьмую строчку, но уже на Востоке (44 очка).

Следующим соперником «Торпедо» станет «Амур», а клуб из Владивостока встретится с «Автомобилистом».