«Амур» обыграл минское «Динамо», отыгравшись со счета 0:3 - Советский спорт
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23 декабря 2019 14:48ХоккейКорегин Владислав

«Амур» обыграл минское «Динамо», отыгравшись со счета 0:3

Хоккеисты «Амура» вырвали победу у минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча у хабаровской команды заброшенными шайбами отметились Гинек Зогорна (49-я и 54-я минуты), Максим Игнатович (56) и Владислав Ушенин (59), у московского клуба отличились Франсис Паре (12), Иван Дроздов (23) и Марк-Андре Граньяни (25).

После этой игры «Амур», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, а минский клуб занимает предпоследнюю позицию на Западе (28 очков).

В следующем матче хабаровчане на своем льду сыграет с «Торпедо», а «Динамо» в гостях встретится с «Куньлунем Ред Стар».

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