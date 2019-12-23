«Амур» обыграл минское «Динамо», отыгравшись со счета 0:3

В основное время матча у хабаровской команды заброшенными шайбами отметились Гинек Зогорна (49-я и 54-я минуты), Максим Игнатович (56) и Владислав Ушенин (59), у московского клуба отличились Франсис Паре (12), Иван Дроздов (23) и Марк-Андре Граньяни (25).
После этой игры «Амур», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, а минский клуб занимает предпоследнюю позицию на Западе (28 очков).
В следующем матче хабаровчане на своем льду сыграет с «Торпедо», а «Динамо» в гостях встретится с «Куньлунем Ред Стар».
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