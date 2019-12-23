Данис Зарипов: В КХЛ была бы интересна не только команда из Швейцарии, но и из Франции

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» в Давосе высказался об иностранных клубах в лиге.
«В КХЛ была бы интересна не только команда из Швейцарии, но и из Франции, из других стран, – приводит слова 38-летнего игрока официальный сайт клуба. – Но рассуждать об этом – не наша прерогатива.
Есть лига, есть руководство лиги, которое решает такие вопросы. Но как хоккеисты мы не против поиграть на таких выездах два-три матча».
Напомним, в КХЛ сейчас выступают клубы из Финляндии («Йокерит»), Латвии («Динамо», Рига), Белоруссии («Динамо», Минск), Казахстана («Барыс») и Китая («Куньлунь Ред Стар»).
Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет 23 декабря на «Айсштадион» в Давосе. Начало игры – 21:30 (мск).
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