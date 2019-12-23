Виктор Тихонов: Из Швейцарии можно в КХЛ взять сразу две команды «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевом» в Давосе.

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Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» в Давосе высказался о возможном появлении в лиге клуба из Швейцарии.

– Интересно только, каким клубом – здесь очень много хороших команд, красивых городов, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт «Ак Барса». – Мне кажется, отсюда могли бы взять не одну, а даже две команды.

− Не будет головной болью сюда ездить?

− Хотелось бы – красота в городе, все чуть по-другому.

Напомним, в КХЛ сейчас выступают клубы из Финляндии («Йокерит»), Латвии («Динамо», Рига), Белоруссии («Динамо», Минск), Казахстана («Барыс») и Китая («Куньлунь Ред Стар»).

Напомним, матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет 23 декабря на «Айсштадион» в Давосе. Начало игры – 21:30 (мск).