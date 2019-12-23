Сергей Светлов – после 0:5 с «Торпедо»: Неплохо пообщались в раздевалке «Адмирал» крупно проиграл «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:5) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Игра была пустоватой и безэмоциональной с нашей стороны, – приводит слова Светлова официальный сайт клуба. – Поэтому я перед болельщиками извиняюсь.

Бывают такие моменты. Хочется, чтобы их вообще не было. Ребята услышали меня, мы сейчас неплохо пообщались в раздевалке».

Напомним, дубль в составе «Торпедо» сделал форвард Михаил Смолин, по голу забили Антон Шефельд, Тай Рэтти и Артем Аляев. Голкипер Андерс Линдбек отразил все 34 броска.

У «Адмирала» осталось 44 очка и восьмое место в Восточной конференции.