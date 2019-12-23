Крэйг Вудкрофт: В третьем периоде мы перестали сражаться Минское «Динамо» проиграло «Амуру», ведя по ходу игры со счетом 3:0.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:4), по ходу третьего периода которого команда упустила преимущество в три шайбы.

«К сожалению, в третьем периоде мы перестали сражаться на льду, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Пропала хорошая игра и соревновательный момент – мы стали проигрывать всю борьбу сопернику, из-за чего «Амур» смог вернуться в игру и победить в этом матче. Это урок для нашей команды. Нельзя давать оппоненту ни малейшего шанса, игра длится не 40, а 60 минут».

Напомним, все четыре гола «Амур» забил с 49-й по 59-ю минуты. Для «Динамо» это поражение стало десятым подряд. У команды это вторая подобная серия в нынешнем сезоне.