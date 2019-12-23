«Автомобилист» одержал гостевую победу над «Куньлунем» Подопечные Андрея Мартемьянова победили в четвертом матче кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ пекинский «Куньлунь Ред Стар» принимал у себя екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей результативными бросками отметились Дэн Секстон (9-я минута), Артем Гареев (13), Брукс Мэйсек (36) и Джефф Плэтт (50). Хозяева смогли ответить шайбой Гунарса Скворцова во втором периоде (25).

«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 49 очков. Что касается китайской команды, то они располагаются на седьмой строчке с 45 очками.

В следующем матче екатеринбуржцы сыграют в гостях против «Адмирала», а «Куньлунь» дома примет минское «Динамо».