Джастин Азеведо – о матче в Давосе: Думаю, это была хорошая реклама КХЛ Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо – о поражении «Салавату Юлаеву (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в швейцарском Давосе.

- Обе команды сражались, мы хотели выиграть, «Салават Юлаев» играл лучше, к сожалению, не смогли победить. Их вратарь сегодня провел хороший матч. Очевидно, что сегодня была другая атмосфера, лед был хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, это была хорошая реклама КХЛ, - передает слова Азеведо ТАСС.

Добавим, что «Ак Барс», набрав 59 очков в 39 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против «Нефтехимика».