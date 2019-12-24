Линус Умарк: Для нас матч с «Ак Барсом» был принципиальным, хорошая победа Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк – о победе над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в швейцарском Давосе.

- Для нас этот матч был принципиальным, хорошая победа. На игре было много зрителей, отличная атмосфера. Посещаемость выше, чем я ожидал. У нас шесть игр с «Ак Барсом» в сезоне и хорошо, что провести одну из них можно в Давосе, - передает слова Умарка ТАСС.

Добавим, что «Салават Юлаев», набрав 47 очков в 42 матчах, занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда на своем льду сыграет против ЦСКА.