Сборная США объявила состав на молодежный ЧМ-2020

Вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).

Защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхерст, NCAA), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA),

Нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Кертис Холл (Йельский университет, NCAA), Джейкоб Пивонка (университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Тревор Зеграс (университет Бостона, NCAA), Оливер Вальстрем («Нью-Йорк Айлендерс»), Шэйн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон (Петерборо, OHL).

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в чешских Остраве и Тршинце. Сборная России в группе B сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.

The 2020 U.S. National Junior Team has been announced! #USAWJC 🇺🇸



Details → https://t.co/iG76eESDz1 pic.twitter.com/TxPjNIoq0e