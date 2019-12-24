Дмитрий Квартальнов: Виртанен даст нам большинство, а Санников – энергию В результате обменов в «Ак Барс» перешли защитник Виртанен и форвард Санников.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (3:4 Б) прокомментировал появление в команде новичков – защитника «Трактора» Йессе Виртанена и форварда «Локомотива» Степана Санникова.

«Виртанен нам даст большинство, – приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба. – Они играли с Викстрандом, Майк выходил во второй спецбригаде, а Виртанен – в первой. Посмотрим, нам нужно большинство. Степка (Санников) – рабочий парень, который нам даст энергии, работы. Опять же, возраст, я его знаю».

В нынешнем сезоне 28-летний финн набрал 16 (5+11) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7» и десяти минутах штрафа. В 2017-2019 годах он играл с нынешним защитником «Ак Барса» Микаэлем Викстрандом в шведском «Фэрьестаде».

29-летний Санников выступал за «Локомотив» с 2018 года после перехода из «Сибири», где играл под руководством Квартальнова. В нынешнем сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 29 матчах при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа.