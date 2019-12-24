Митчелл Марнер – о матче с «Каролиной»: Адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер прокомментировал победу команды в матче против «Каролины» (8:6).

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- Адреналин зашкаливал, сердце выскакивало из груди, я был на таком взводе. Я чувствовал себя словно ребенок, который знал, что способен на все. Отличная получилась командная победа, - приводит слова Марнера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Мэйпл Лифс» », набрав 44 очка, занимают седьмое место в таблице Восточной конференции.