Филип Ларсен: Умарк заслужил такой матч Швед набрал три очка в матче с «Ак Барсом» в Давосе.

Загрузка...

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 Б) в рамках проекта KHL World Games.

«Это было отличное событие, два принципиальных соперника играют в Швейцарии, в горах, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт лиги. – Никогда не знаешь, что ожидать от такого матча. Пришло много болельщиков, они сделали этот матч особенным.

Линус Умарк был великолепен сегодня, он заслужил такой матч, его передачи стали ключевыми».

Отметим, что форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк набрал 3 (1+2) очка, в том числе поучаствовав в решающем голе Ларсена в овертайме.