Илья Воробьев: Против Финляндии на ЧМ-2019 нужно было сыграть агрессивнее - Советский спорт
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24 декабря 2019 13:11Хоккей

Илья Воробьев: Против Финляндии на ЧМ-2019 нужно было сыграть агрессивнее

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о поражении сборной России в полуфинале ЧМ-2019 от Финляндии (0:1).

- Если бы была возможность заново пройти этот чемпионат мира, я бы персонально следил за Антиллой (улыбается). Это я в шутку. А если серьезно, нужно было сыграть агрессивнее. Я говорю конкретно о полуфинале, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года сборная России в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 3:2.

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