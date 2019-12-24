Илья Воробьев: Против Финляндии на ЧМ-2019 нужно было сыграть агрессивнее Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о поражении сборной России в полуфинале ЧМ-2019 от Финляндии (0:1).

- Если бы была возможность заново пройти этот чемпионат мира, я бы персонально следил за Антиллой (улыбается). Это я в шутку. А если серьезно, нужно было сыграть агрессивнее. Я говорю конкретно о полуфинале, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года сборная России в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 3:2.