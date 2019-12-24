«Торпедо» подписало контракт с Серебряковым Голкипер провел три года в «Адмирале».

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Голкипер Никита Серебряков продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Двусторонний контракт с 24-летним вратарем рассчитан до конца нынешнего сезона.

Воспитанник «Динамо» провел три сезона в «Адмирале» (2016-2019). Всего в КХЛ он сыграл в 69 матчах, в которых одержал 15 побед (из них одну – «на ноль»), отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,87 гола за игру.

В марте этого года в составе сборной России Серебряков стал победителем Универсиады в Красноярске.

Добавим, что «Торпедо» набрало 46 очков в 41 матче и занимает восьмое место в Западной конференции.