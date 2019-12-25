Сборная России объявила состав на МЧМ-2020 Турнир состоится с 26 декабря по 5 января 2020 года и пройдет в Чехии.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин определил список игроков, которые выступят за национальную команду на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Отмечается, что в окончательную заявку не вошли Никита Зоркин («СКА-Нева»), Михаил Гордеев (ХК «Сочи») и Сергей Телегин («Югра»), и нападающие Лев Комиссаров («Звезда») и Захар Шабловский («Спартак»).

Полный состав выглядит так:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» М), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Напомним, сборная России начнет турнир 26 декабря матчем против сборной Чехии.