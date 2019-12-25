Кирилл Марченко: Цель сборной России - бороться за самые высокие места на молодежном чемпионате мира В четверг в Чехии стартует молодежный чемпионат мира.

Нападающий «СКА» и молодежной сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от стартующего 26 декабря турнира.

«Мы постараемся сыграть на максимуме своих возможностей, - сказал «Известиям» Марченко. - У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Будет непростой турнир. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае, наша цель - бороться за самые высокие места».

В текущем сезоне КХЛ в играх за «СКА» Марченко набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, сборная России начнет турнир 26 декабря игрой с командой Чехии. Также соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Канады, США и Германии.

Сборная России четыре раза становилась победителем молодежного чемпионата мира - в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.