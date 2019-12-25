«Адмирал» уступил «Автомобилисту» в овертайме - Советский спорт
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25 декабря 2019 15:02ХоккейКорегин Владислав

«Адмирал» уступил «Автомобилисту» в овертайме

Команда из Владивостока потерпела второе поражение кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» принимал у себя екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время команды обменялись точными бросками Александра Мерескина («Адмирал», 32-я минута) и Анатолия Голышева («Автомобилист», 36). Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Василевский (64).

«Адмирал» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 44 очка. Автомобилист идет третьим (51 очко).

Отметим, что следующим соперником обеих команд станет хабаровский «Амур»: матч с екатеринбургской командой состоится 27 декабря, а с «Адмиралом» – 29-го.

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