Скабелка – после поражения от СКА: Не могу сказать, что мы безвольно уступили Встреча прошла на домашней арене казахстанского клуба.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения от СКА (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не могу сказать, что мы безвольно уступили, но сегодня много залетело, которое не залетало нам в прошлых играх. Сам я могу расстроиться только из-за того, что этот матч мы сыграли дома. Дома у нас не получается показывать хоккей, который у нас получается на выезде.

Я вам скажу, что многие ребята в прошлом году играли намного ярче. Это синдром второго года. Когда кажется, что так будет всегда, но так не всегда получается. Каждую тренировку нужно показывать свой уровень и держать его. Сегодня никаких, слава богу, травм», – приводит слова специалиста Sport24.ru.

«Барыс», потерпев второе поражение подряд, занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков.

27 декабря команда примет московское «Динамо» на домашней арене.