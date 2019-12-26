Станислав Галиев: В последних матчах «Ак Барс» мало забивает Казанцы потерпели третье поражение подряд.

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

«Для победы не хватило одного гола. В результативности есть проблема, последние 5-6 матчей мало забиваем. Надо использовать моменты, выжимать из них все. Да, у нас сейчас неприятная полоса из поражений. Надеюсь, это сделает нас сильнее и поможет улучшить свою игру к плей-офф», - приводит слова Галиева пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Ак Барс» в серии буллитов со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0).

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» продолжает занимать первое место. В активе команды 60 очков. «Нефтехимик» - 10-й (42).

28 декабря Нижнекамцы на своем льду примут «Авангард», а казанцы - «Локомотив».