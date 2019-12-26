Станислав Галиев: В последних матчах «Ак Барс» мало забивает

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
«Для победы не хватило одного гола. В результативности есть проблема, последние 5-6 матчей мало забиваем. Надо использовать моменты, выжимать из них все. Да, у нас сейчас неприятная полоса из поражений. Надеюсь, это сделает нас сильнее и поможет улучшить свою игру к плей-офф», - приводит слова Галиева пресс-служба казанского клуба.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Ак Барс» в серии буллитов со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0).
В таблице Восточной конференции «Ак Барс» продолжает занимать первое место. В активе команды 60 очков. «Нефтехимик» - 10-й (42).
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