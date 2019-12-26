КХЛ сформировала полные составы на Матч звезд в Москве Звездный уикенд пройдет 18-19 января на «ВТБ Арене».

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КХЛ завершила формирование составов команд на Матч звезд в Москве. После завершения голосования болельщиков и выбора журналистов лига добавила по четыре игрока в каждую из четырех команд.

Составы команд на Матч звезд

Дивизион Боброва:

вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков), Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);

защитники: Юусо Хиетанен («Динамо», Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ), Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);

форварды: Вадим Шипачев («Динамо», Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин («Динамо», Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш («Динамо», Рига, выбор КХЛ), Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ), Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ);

Дивизион Тарасова:

вратари: Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);

защитники: Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй («»Торпедо», выбор СМИ), Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);

форварды: Вячеслав Грецкий («Динамо», Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ), Александр Семин («Витязь», выбор КХЛ), Мальте Стремвалль («Сочи», выбор КХЛ);

Дивизион Харламова:

вратари: Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков), Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);

защитники: Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков), Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ), Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);

форварды: Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ), Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ), Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ), Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);

Дивизион Чернышева:

вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);

защитники: Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков), Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ), Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);

форварды: Кирилл Семенов («Авангард», выбор болельщиков), Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ), Брэндон Йип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ), Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).

Отметим, что по итогам Кубка Вызова МХЛ в каждую из команд войдут еще по одному игроку.

Матч звезд КХЛ пройдет 18-19 января на «ВТБ Арене» в Москве.