Денисенко стал капитаном молодежной сборной на чемпионате мира Сборная России стартует на турнире в четверг матчем с Чехией.

Форвард «Локомотива» Григорий Денисенко стал капитаном молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии, сообщает официальный твиттер ярославского клуба.

Григорий Денисенко. Капитан Григорий Денисенко 🔝



МЧМ-2020 откроется матчем Чехия — Россия завтра в 17:00. Прямая трансляция на @MatchTV pic.twitter.com/gk7pY5Av1Q — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 25, 2019

19-летний нападающий выступит на своем втором чемпионате мира. Год назад он набрал 9 (4+5) очков в семи матчах турнира.

В нынешнем сезоне на счету Денисенко 8 (4+4) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B c Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря), Германией (31 декабря).