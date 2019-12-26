Андрей Стась: Было бы большой ошибкой отказаться от возможности участвовать в Олимпиаде Нападающий «Авангарда» и сборной Белоруссии Андрей Стась считает, что российской команде стоит ехать на Олимпиаду даже под нейтральным флагом.

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- Достаточно вспомнить, что ребята съездили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе и всем доказали, что Россия - лучшая. И если снова вопрос будет ставиться подобным образом - участвовать под нейтральным флагом или не участвовать, думаю, конечно, стоит ехать. Потому что такие события в жизни бывают нечасто, и для спортсмена, век которого в большом спорте не так уж велик, было бы большой ошибкой отказываться от такой возможности, - передает слова 31-летнего форварда News.ru.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.