Женская молодежная сборная России проиграла Канаде в овертайме Российская команда отыгралась со счета 0:2.

Женская молодежная сборная России проиграла Канаде (2:3 OT) в матче чемпионата мира в Братиславе.

Российская команда уступала со счетом 0:2, но забросила две шайбы за три минуты третьего периода. Голы у сборной России забили Вероника Коржакова и Кристи Шашкина.

Отметим, что 27 декабря Россия сыграет с США, а 29 декабря – с Финляндией. Две лучшие команды из группы A сразу выйдут в полуфинал, а занявшие третье и четвертое места – сыграют с двумя лучшими сборными из группы B, где выступают Чехия, Словакия, Швеция и Швейцария.

Братислава (Словакия)

Чемпионат мира (U18)

Женщины

Групповой этап

Группа A

Канада – Россия – 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Науд, 20. Пол, 24. Гослинг, 64 – Коржакова, 51. Шашкина, 54.