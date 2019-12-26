«Салават Юлаев» проиграл швейцарскому клубу «Амбри-Пиотта» на Кубке Шпенглера В Давосе стартовал международный хоккейный турнир.

В первом матче на Кубке Шпенглера в швейцарском Давосе российский клуб «Салават Юлаев» проиграл швейцарской команде «Амбри-Пиотта». Швейцарцы выиграли со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

У победителей забрасывали шайбы Роберт Саболич (3-я минута), Мэтт Д’Агостини (16-я) и Марко Мюллер (24-я в большинстве). Лишь на 39-й минуте защитник «Салавата» Евгений Лисовец «размочил» счет, но этот гол стал единственным успехом уфимского клуба в этом матче.

Завтра 27 декабря «Салават Юлаев» сыграет с третьей командой, выступающей в группе Торриани – финским ТПС из города Турку. Игра начнется в 17:10 по московскому времени.

В группе Каттини на Кубке Шпенглера выступают сборная Канада, составленная из игроков, выступающих в Европе, швейцарский «Давос» и чешский «Оцеларжи Тршинец».