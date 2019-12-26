Покка продлил контракт с «Авангардом» Он является серебряным призером чемпионата мира 2016 года в России.

Финский защитник «Авангарда» Вилле Покка подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Отмечается, что новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 41 встрече набрав 11 очков (1+10) по системе «гол+пас».

В «Авангарде» Покка выступает с 2018 года. За это время он сыграл в КХЛ 121 игру, отметившись десятью шайбами и 21 ассистом.