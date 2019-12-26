Романов – о поражении от Чехии: Соперник провоцировал и старался, что бы мы оставались в меньшинстве - Советский спорт
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26 декабря 2019 20:40ХоккейГичунцев Артур

Романов – о поражении от Чехии: Соперник провоцировал и старался, что бы мы оставались в меньшинстве

Встреча прошла на стадионе «Остравар-Арена».

Защитник молодежной сборной России Александр Романов высказался после поражения от команды Чехии (3:4) на старте группового этапа чемпионата мира.

«Очень много удалений было. Можно сказать, что постоянно были удаления. Соперник провоцировал и старался, что бы мы больше и больше оставались в меньшинстве. Какие-то свои моменты не реализовали в большинстве. На последней минуте план был довести шайбу до ворот и закопать ее любым способом, что бы она зашла», – цитирует Романова «Чемпионат».

28 декабря команда Валерия Брагина сыграет с хоккеистами из Канады. Встреча стартует в 21.00 мск.

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