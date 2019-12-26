Брагин – после поражения от Чехии: Сборной России нужно улучшать дисциплину Встреча прошла на стадионе «Остравар-Арена».

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча с командой Чехии (3:4), который прошел на старте молодежного чемпионата мира.

«Первый матч, понятно, что был какой-то сумбур. Необязательные голы получили, но моментами все было неплохо. Нужно улучшать дисциплину. Мы спокойно готовились, это просто первый матч. К канадцам подготовка пройдет в обычном режиме, поработаем на тренировке над недостатками. Удалений сегодня было много, потому что эмоции перехлестнули. Что касается травмы Лауко, то он сам упал, сам въехал в нашего игрока.

Аскарова поддержали, проблем нет, просто дали поиграть Мифтахову. Заявка у нас неполная, потому что есть небольшие проблемы у кое-кого. У нас 23 игрока, к следующей игре должны выйти полностью. Мы вместе с Ларионовым обсуждали расстановку», – цитирует специалиста Sport24.ru.

8 декабря сборная России сыграет с хоккеистами из Канады. Встреча стартует в 21.00 мск.