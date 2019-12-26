Ян Еник: Каждый матч против России получается очень трудным и жестким

Нападающий молодежной сборной Чехии Ян Еник подвел итоги первого матча группового этапа чемпионата мира, где его команда победила Россию со счетом (4:3).
– Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да, у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда. Мы ожидали такой жесткой и грубой игры. Против России каждый матч получается очень трудным и жестким. Обе команды друг друга ненавидят, – цитирует Еника Sport24.ru.
В первом матче группы B молодежного чемпионата мира хоккеисты сборной России уступили Чехии. В следующем матче подопечные Валерия Брагин сыграет против Канады – игра состоится 28 декабря в 21.00 по московскому времени.
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