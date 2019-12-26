«Йокерит» победил «Локомотив» в овертайме Ярославская команда потерпела первое поражение в последних пяти встречах.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» завершился со счетом 4:3 в пользу финнов.

В составе победителей результативными бросками отметились Ессе Йоэнсуу (8-я и 39-я минуты) и Микко Лехтонен (51). Ярославская команда ответила двумя результативными бросками Артура Каюмова (22, 37) и шайбой Магнуса Пяярви-Свенссона (53).

Исход встречи решался в овертайме, где финны добились победы благодаря шайбе Вели-Матти Савинайнена (62)

Отметим, что оба коллектива выступают в Западной конференции. Финский клуб занимает четвертое место, набрав 52 очка. А «Локомотив» идет шестым с 48 очками.

В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против «Сочи». «Локомотиву» предстоит встреча с «Ак Барсом».