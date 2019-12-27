Агент Ковальчука: В этом сезоне Илья в КХЛ не вернется Хоккеист намерен продолжить карьеру в Северной Америке.

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы бывшего нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, заявил, что в текущем сезоне его подопечный в КХЛ не вернется.

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», - цитирует агента «Чемпионат.com».

Напомним, начало сезона Ковальчук провел в составе «Лос-Анджелеса». Хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков и заработал показатель полезности »-10». 27 декабря «Кингз» расторгли контракт с игроком.

В КХЛ Ковальчук выступал за питерский «СКА», с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

27 декабря в КХЛ закрывается окно переходов.