Рафик Якубов: Скорее всего, трансферной активности от «Ак Барса» не будет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что, скорее всего, клуб не будет подписывать новых игроков.
«Давайте подождем, мы работаем. Пока точно не могу сказать, будет ли еще от «Ак Барса» трансферная активность. Возможно, что-то будет после обеда, но, скорее всего, нет», - цитирует Якубова «Чемпионат.com».
«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. После 40 игр команда набрала 60 очков.
28 декабря казанцы на своем льду примут «Локомотив».
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