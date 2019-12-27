Рафик Якубов: Скорее всего, трансферной активности от «Ак Барса» не будет - Советский спорт
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27 декабря 2019 11:20ХоккейНечаев Юрий

Рафик Якубов: Скорее всего, трансферной активности от «Ак Барса» не будет

Сегодня в КХЛ закрывается окно переходов.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что, скорее всего, клуб не будет подписывать новых игроков.

«Давайте подождем, мы работаем. Пока точно не могу сказать, будет ли еще от «Ак Барса» трансферная активность. Возможно, что-то будет после обеда, но, скорее всего, нет», - цитирует Якубова «Чемпионат.com».

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. После 40 игр команда набрала 60 очков.

28 декабря казанцы на своем льду примут «Локомотив».

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