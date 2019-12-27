«Салават Юлаев» и «Трактор» совершили обмен форвардами Нападающий челябинского клуба Алексей Кручинин перешел в «Салават Юлаев».

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«Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о том, что 28-летний нападающий челябинского «Трактора» Алексей Кручинин в результате обмена перешел в уфимскую команду. В обратном направлении последовали форварды Николай Чебыкин и Владимир Бобылев.

– Кручинин – «праворукий», техничный форвард с пониманием игры, способный укрепить первую-вторую пятерку и бригаду большинства. Здесь нам требовалось усиление. Надеемся, что он проявит у нас в команде свои лучшие качества, – сказал спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.

Отметим, что Кручинин выступал за такие команды как «Югра», СКА и «Локомотив», сыграв в общей сложности 349 матчей в КХЛ, набрав 132 (53+79) очка по системе «гол+пас».

22-летний Владимир Бобылев принял участие в 26 матчах в составе «Салават Юлаева» и московского «Спартака» – на его счету 26 матчей, в которых он забил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Что касается Николая Чебыкина, то 22-летний нападающий провел в КХЛ 12 встреч, отметившись лишь одной шайбой. Ранее он выступал за московское «Динамо».