«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»

В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» принимал у себя екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбами отметились Кирилл Рассказов (28-я минута) и Владислав Ушенин (45, 56). Гости ответили результативными бросками Питера Холанда (2), Дэна Секстона (8) и Брукса Мэйсека (26). Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Амуру» принесла удачная попытка Игоря Руденкова.
Отметим, что хабаровчане смогли повторить результат четырехдневной давности – тогда они победили минское «Динамо» (4:3), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3.
Таким образом, «Амур» одержал четвертую победу подряд – команда занимает 11-е место в Восточной конференции с 39 очками. «Автомобилист» идет на третьей строчке (52 очка).
В следующем матче хабаровский клуб сыграет против «Адмирала», а «Автомобилист» отправится в гости к «Барысу».
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