Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Кручинин укрепит первую-вторую пятерку и большинство

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с «Трактором», по итогам которого игроком команды стал форвард Алексей Кручинин.
«Кручинин – праворукий, техничный форвард с пониманием игры, способный укрепить первую-вторую пятерку и бригаду большинства, – приводит слова Чижова официальный сайт клуба. – Здесь нам требовалось усиление. Надеемся, что он проявит у нас в команде свои лучшие качества».
В нынешнем сезоне 28-летний Кручинин набрал 10 (3+7) очков в 31 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «–8» и двух минутах штрафа.
Ранее Кручинин выступал в КХЛ за СКА, «Локомотив» и «Югру». В 349 матчах в лиге он набрал 132 (53+79) очка.
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