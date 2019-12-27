Пулккинен сменил минское «Динамо» на московское Финн набрал 27 очков в нынешнем сезоне.

Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. 27-летний финский нападающий обменян на денежную компенсацию.

Пулккинен проводит второй сезон в КХЛ. В 50 матчах прошлого регулярного чемпионата на его счету было 29 (15+14) очков при показателе полезности «–6» и 26 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне у Пулккинена 27 (17+10) очков в 33 матчах при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафа.

Московское «Динамо» набрало 53 очка и занимает третье место в Западной конференции КХЛ. Ранее на Пулккинена претендовал «Авангард».