Теему Пулккинен: Уйти из минского «Динамо» было моим решением Финн продолжит карьеру в московском «Динамо».

Форвард Теему Пулккинен прокомментировал переход из минского «Динамо» в московское.

«Уйти из «Динамо» было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий, – приводит слова 27-летнего финна официальный сайт «зубров». – Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь.

Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы – это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед».

Пулккинен проводит второй сезон в КХЛ. В 50 матчах прошлого регулярного чемпионата на его счету было 29 (15+14) очков при показателе полезности «–6» и 26 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне у Пулккинена 27 (17+10) очков в 33 матчах при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафа.

Ранее воспитанник «Йокерита» выступал в Северной Америке и провел 83 матча в НХЛ «Детройт», «Миннесоту» и «Аризону». На его счету 22 (13+9) очка в лиге.