«Динамо» (Минск): За Пулккинена получим едва ли не самую большую компенсацию в истории клуба в КХЛ Финн продолжит карьеру в московском «Динамо».

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Минское «Динамо» сообщило о деталях обмена с московским «Динамо», в результате которого из клуба уходит форвард Теему Пулккинен.

«Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ», – говорится на официальном сайте «зубров».

Пулккинен проводит второй сезон в КХЛ. В 50 матчах прошлого регулярного чемпионата на его счету было 29 (15+14) очков при показателе полезности «–6» и 26 минутах штрафа.

В нынешнем сезоне у Пулккинена 27 (17+10) очков в 33 матчах при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафа.