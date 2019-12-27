Андрей Мартемьянов: «Амур» больше хотел и победил «Автомобилист» упустил преимущество в три шайбы в матче в Хабаровске.

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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Амура» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Начали неплохо, – сказал Мартемьянов на пресс-конференции, – собранно играли первый период. Игра оставляла удовлетворение. Команда была на ходу, в обороне и в атакующих действиях смотрелись неплохо.

Во втором периоде соперник прибавил, мы этого не ждали, они переломили игру. А забитые голы повлияли на нашу игру. Соперник больше хотел, они и выиграли, Поздравляю «Амур» с победой, он ее заслужил».

Отметим, что по ходу матча «Автомобилист» выигрывал со счетом 3:0, но упустил преимущество.

«Автомобилист» остается на третьем месте и в следующем матче 29 декабря сыграет в гостях с «Барысом».