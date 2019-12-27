Александр Гулявцев: Сейчас такое время, что на мастерство смотреть не нужно - Советский спорт
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27 декабря 2019 17:49ХоккейЛипкин Антон

Александр Гулявцев: Сейчас такое время, что на мастерство смотреть не нужно

«Амур» отыгрался со счета 0:3 и победил «Автомобилист» по буллитам.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:3 Б) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Мы неважно начали матч – пропустили быстрые голы, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Сейчас такое время, что нам на мастерство смотреть не надо, стараемся играть больше на характере.

С ребятами разговариваем по этому поводу: мы можем доставать игры, можем выигрывать в независимости от статуса соперника.

Вроде опять счет 0:3, но нашли в себе силы, проявили характер, выиграли по буллитам. Могу ребят только поблагодарить за это».

Отметим, что «Амур» отыгрался со счета 0:3: дубль оформил Владислав Ушенин, еще один гол забил Кирилл Рассказов, а победу команде в серии буллитов принес Игорь Руденков.

«Амур» набрал 39 очков и остается на 11-м месте в Восточной конференции. Его следующим соперником 29 декабря станет «Адмирал». Матч пройдет во Владивостоке.

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