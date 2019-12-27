Игорь Ларионов: По таланту и мастерству мы не уступаем сборной Канады Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира с командой Канады.

- Сегодня проведем детальный обзор первого матча Канады. В целом, мы должны смотреть, как мы играем, а не как они. Не хочется быть вторым номером и ставить соперника выше, чем наш русский хоккей. Мы имеем арсенал в атаке, который должны реализовать. Должны выйти уверенными, несмотря на фамилии соперников. По таланту и мастерству мы не уступаем. Наши ребята могут быть гораздо сильнее в коллективной игре, - приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

Встреча группы В между сборными России и Канады состоится в ближайшую субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, а Канада оказалась сильнее американской сборной (6:4).