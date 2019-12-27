«Барыс» дома уступил московскому «Динамо» «Динамо» одержало четвертую победу подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо» завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

В составе хозяев шайбами отметились Дастин Бойд (25), Антон Сагадеев (38) и Роман Старченко (45). Соперник ответил результативными бросками Андрея Миронова (10), Дмитрия Яшкина (13) и Андре Петерссона (57).

Исход матча решался в овертайме, где шайбу забросил Вадим Шипачев (64)

«Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 51 очко. На счету москвичей 55 очков – команда располагается на третьей строчке Запада.

В следующем матче казахстанская команда сыграет против «Автомобилиста», а «Динамо» встретится с «Металлургом»