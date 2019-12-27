Малыхин подписал контракт со «Спартаком» В этом сезоне нападающий выступал за «Трактор».

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Официальный сайт «Спартака» объявил о том, что 29-летний форвард Федор Малыхин стал игроком московской команды. Соглашение действует до 30 апреля 2020 года.

Отметим, что в КХЛ нападающий выступал за такие клубы, как «Автомобилист» и «Ак Барс», сыграв в 357 матчах – на его счету 167 (82+85) очков по системе «гол+пас». В 2018 году он в составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина.

Нынешний сезон Малыхин проводил в челябинском «Тракторе» – в 29 встречах он забил три шайбы и сделал одну результативную передачу.