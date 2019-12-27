«Салават Юлаев» проиграл ТПС, потерпев второе поражение на Кубке Шпенглера Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили ТПС в матче Кубка Шпенглера со счетом 3:4.

Загрузка...

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Оскари Лехтинен (6-я минута), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33) и Илари Филппула (36). У российской команды отличились Эдуард Гиматов (13), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60).

Таким образом, «Салават Юлаев», потерпевший два поражения на турнире, занял третье место в группе Торриани и сыграет в четвертьфинале турнира.