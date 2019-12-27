Дмитрий Калинин: В матче со «Спартаком» много удалений нахватали, что в принципе и решило исход Капитан «Трактора» Дмитрий Калинин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Проиграли, сказать нечего. Много удалений нахватали, что в принципе и решило исход. Вот и все.

- В чем причина 39 минут штрафа? В излишней эмоциональности?

- Может быть, да, где-то эмоции захлестнули. Нужно уметь контролировать их, особенно в таких играх, как сегодня. Работаем над ошибками. Думаю, что дальше будет лучше, - приводит слова Калинина пресс-служба «Трактора».

После этой игры «Трактор», имея в активе 35 очков, занимает 12-е место в туринирной таблице Восточной конференции. В следующем челябинская команда на своем льду сыграет против «Авангарда».