Денис Кокарев: «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить Нападающий «Спартака» Денис Кокарев прокомментировал победу команды над «Трактором» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня было сложнее играть, чем в Новосибирске?

- Да, а первый период был вообще так себе. «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить. Но и мы молодцы, потому что отыгрались и вытащили матч, могли и больше забить. В целом, игра была плотная, равная и на хороших скоростях.

- Как вы решились на такую красоту во втором периоде?

- На самом деле молодцы партнеры, которые постоянно двигались и не останавливались. Парни своим движением освобождали мне пространство для маневра и броска, - передает слова Кокарева пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде встретятся с «Сочи».