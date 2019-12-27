Денис Кокарев: «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить

- Сегодня было сложнее играть, чем в Новосибирске?
- Да, а первый период был вообще так себе. «Трактор» хорошо двигался, надо их похвалить. Но и мы молодцы, потому что отыгрались и вытащили матч, могли и больше забить. В целом, игра была плотная, равная и на хороших скоростях.
- Как вы решились на такую красоту во втором периоде?
- На самом деле молодцы партнеры, которые постоянно двигались и не останавливались. Парни своим движением освобождали мне пространство для маневра и броска, - передает слова Кокарева пресс-служба красно-белых.
После этой игры «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на выезде встретятся с «Сочи».
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